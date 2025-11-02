XFROG (XFROG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.07% Prisændring (1D) +2.53% Prisændring (7D) -16.21% Prisændring (7D) -16.21%

XFROG (XFROG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har XFROG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XFROGs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, XFROG har ændret sig med +0.07% i løbet af den sidste time, +2.53% i løbet af 24 timer og -16.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

XFROG (XFROG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Cirkulationsforsyning 210.00B 210.00B 210.00B Samlet Udbud 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på XFROG er $ 1.27M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XFROG er 210.00B, med et samlet udbud på 210000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.27M.