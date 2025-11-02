XBT (XBT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00101775 24H høj $ 0.00122785 All Time High $ 0.03015309 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.66% Prisændring (1D) +10.93% Prisændring (7D) -5.30%

XBT (XBT) realtidsprisen er $0.00118927. I løbet af de sidste 24 timer har XBT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00101775 og et højdepunkt på $ 0.00122785, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XBTs højeste pris nogensinde er $ 0.03015309, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, XBT har ændret sig med -0.66% i løbet af den sidste time, +10.93% i løbet af 24 timer og -5.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

XBT (XBT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.19M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.19M Cirkulationsforsyning 999.73M Samlet Udbud 999,729,758.48

Den nuværende markedsværdi på XBT er $ 1.19M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XBT er 999.73M, med et samlet udbud på 999729758.48. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.19M.