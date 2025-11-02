X1000 (X1000) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00183001 - $ 0.00187854
24H lav $ 0.00183001
24H høj $ 0.00187854
All Time High $ 0.00198036
Laveste pris $ 0
Prisændring (1H) -0.23%
Prisændring (1D) +1.00%
Prisændring (7D) +14.07%

X1000 (X1000) realtidsprisen er $0.00185908. I løbet af de sidste 24 timer har X1000 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00183001 og et højdepunkt på $ 0.00187854, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. X1000s højeste pris nogensinde er $ 0.00198036, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, X1000 har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, +1.00% i løbet af 24 timer og +14.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

X1000 (X1000) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.75M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.75M
Cirkulationsforsyning 9.00B
Samlet Udbud 8,999,998,147.428326

Den nuværende markedsværdi på X1000 er $ 16.75M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af X1000 er 9.00B, med et samlet udbud på 8999998147.428326. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.75M.