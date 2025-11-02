WUFF (WUFF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00334803$ 0.00334803 $ 0.00334803 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.16% Prisændring (7D) -5.32% Prisændring (7D) -5.32%

WUFF (WUFF) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har WUFF handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WUFFs højeste pris nogensinde er $ 0.00334803, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WUFF har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.16% i løbet af 24 timer og -5.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WUFF (WUFF) Markedsinformation

Markedsværdi $ 336.55K$ 336.55K $ 336.55K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 336.55K$ 336.55K $ 336.55K Cirkulationsforsyning 954.99M 954.99M 954.99M Samlet Udbud 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036

Den nuværende markedsværdi på WUFF er $ 336.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WUFF er 954.99M, med et samlet udbud på 954991552.0260036. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 336.55K.