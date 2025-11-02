WuAI (WUAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.26% Prisændring (1D) -23.10% Prisændring (7D) -46.73% Prisændring (7D) -46.73%

WuAI (WUAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har WUAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WUAIs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WUAI har ændret sig med +1.26% i løbet af den sidste time, -23.10% i løbet af 24 timer og -46.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WuAI (WUAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 114.24K$ 114.24K $ 114.24K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 136.19K$ 136.19K $ 136.19K Cirkulationsforsyning 832.91M 832.91M 832.91M Samlet Udbud 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

Den nuværende markedsværdi på WuAI er $ 114.24K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WUAI er 832.91M, med et samlet udbud på 992907818.0421511. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 136.19K.