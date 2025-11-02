Wrapped XPL (WXPL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.291696 $ 0.291696 $ 0.291696 24H lav $ 0.304259 $ 0.304259 $ 0.304259 24H høj 24H lav $ 0.291696$ 0.291696 $ 0.291696 24H høj $ 0.304259$ 0.304259 $ 0.304259 All Time High $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Laveste pris $ 0.283588$ 0.283588 $ 0.283588 Prisændring (1H) +0.10% Prisændring (1D) -0.24% Prisændring (7D) -23.51% Prisændring (7D) -23.51%

Wrapped XPL (WXPL) realtidsprisen er $0.300752. I løbet af de sidste 24 timer har WXPL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.291696 og et højdepunkt på $ 0.304259, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WXPLs højeste pris nogensinde er $ 1.69, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.283588.

Når det gælder kortsigtet performance, WXPL har ændret sig med +0.10% i løbet af den sidste time, -0.24% i løbet af 24 timer og -23.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped XPL (WXPL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 23.78M$ 23.78M $ 23.78M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 23.78M$ 23.78M $ 23.78M Cirkulationsforsyning 79.23M 79.23M 79.23M Samlet Udbud 79,230,192.81129834 79,230,192.81129834 79,230,192.81129834

Den nuværende markedsværdi på Wrapped XPL er $ 23.78M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WXPL er 79.23M, med et samlet udbud på 79230192.81129834. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.78M.