Wrapped RBNT (WRBNT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00615787 24H lav $ 0.00645671 24H høj All Time High $ 0.03076976 Laveste pris $ 0.00611261 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -1.67% Prisændring (7D) -0.71%

Wrapped RBNT (WRBNT) realtidsprisen er $0.00634841. I løbet af de sidste 24 timer har WRBNT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00615787 og et højdepunkt på $ 0.00645671, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WRBNTs højeste pris nogensinde er $ 0.03076976, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00611261.

Når det gælder kortsigtet performance, WRBNT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -1.67% i løbet af 24 timer og -0.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped RBNT (WRBNT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.58M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.58M Cirkulationsforsyning 878.66M Samlet Udbud 1,666,390,629.010414

Den nuværende markedsværdi på Wrapped RBNT er $ 5.58M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WRBNT er 878.66M, med et samlet udbud på 1666390629.010414. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.58M.