Wrapped BESC (WBESC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 24H lav $ 3.04 $ 3.04 $ 3.04 24H høj 24H lav $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 24H høj $ 3.04$ 3.04 $ 3.04 All Time High $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Laveste pris $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Prisændring (1H) -0.16% Prisændring (1D) -1.47% Prisændring (7D) -18.27% Prisændring (7D) -18.27%

Wrapped BESC (WBESC) realtidsprisen er $2.97. I løbet af de sidste 24 timer har WBESC handlet mellem et lavpunkt på $ 2.96 og et højdepunkt på $ 3.04, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WBESCs højeste pris nogensinde er $ 5.37, mens den laveste pris nogensinde er $ 2.91.

Når det gælder kortsigtet performance, WBESC har ændret sig med -0.16% i løbet af den sidste time, -1.47% i løbet af 24 timer og -18.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped BESC (WBESC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Cirkulationsforsyning 841.75K 841.75K 841.75K Samlet Udbud 841,745.0173897682 841,745.0173897682 841,745.0173897682

Den nuværende markedsværdi på Wrapped BESC er $ 2.50M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WBESC er 841.75K, med et samlet udbud på 841745.0173897682. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.50M.