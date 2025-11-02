WPAY (WPAY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.169987 24H lav $ 0.172621 24H høj Laveste pris $ 0.04720244 All Time High $ 0.262798 Prisændring (1H) +0.18% Prisændring (1D) +0.39% Prisændring (7D) -1.08%

WPAY (WPAY) realtidsprisen er $0.170919. I løbet af de sidste 24 timer har WPAY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.169987 og et højdepunkt på $ 0.172621, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WPAYs højeste pris nogensinde er $ 0.262798, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.04720244.

Når det gælder kortsigtet performance, WPAY har ændret sig med +0.18% i løbet af den sidste time, +0.39% i løbet af 24 timer og -1.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WPAY (WPAY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.03M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.71B Cirkulationsforsyning 11.92M Samlet Udbud 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på WPAY er $ 2.03M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WPAY er 11.92M, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.71B.