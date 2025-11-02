Worthless (WORTHLESS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03271165 $ 0.03271165 $ 0.03271165 24H lav $ 0.03797279 $ 0.03797279 $ 0.03797279 24H høj 24H lav $ 0.03271165$ 0.03271165 $ 0.03271165 24H høj $ 0.03797279$ 0.03797279 $ 0.03797279 All Time High $ 0.09603$ 0.09603 $ 0.09603 Laveste pris $ 0.01145166$ 0.01145166 $ 0.01145166 Prisændring (1H) +0.46% Prisændring (1D) +3.60% Prisændring (7D) -2.08% Prisændring (7D) -2.08%

Worthless (WORTHLESS) realtidsprisen er $0.03640887. I løbet af de sidste 24 timer har WORTHLESS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03271165 og et højdepunkt på $ 0.03797279, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WORTHLESSs højeste pris nogensinde er $ 0.09603, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01145166.

Når det gælder kortsigtet performance, WORTHLESS har ændret sig med +0.46% i løbet af den sidste time, +3.60% i løbet af 24 timer og -2.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Worthless (WORTHLESS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 36.28M$ 36.28M $ 36.28M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 36.28M$ 36.28M $ 36.28M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Worthless er $ 36.28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WORTHLESS er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.28M.