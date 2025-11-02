World Cat (WORLD CAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02114914 $ 0.02114914 $ 0.02114914 24H lav $ 0.02440105 $ 0.02440105 $ 0.02440105 24H høj 24H lav $ 0.02114914$ 0.02114914 $ 0.02114914 24H høj $ 0.02440105$ 0.02440105 $ 0.02440105 All Time High $ 0.09714$ 0.09714 $ 0.09714 Laveste pris $ 0.00012143$ 0.00012143 $ 0.00012143 Prisændring (1H) +1.64% Prisændring (1D) -3.41% Prisændring (7D) -17.74% Prisændring (7D) -17.74%

World Cat (WORLD CAT) realtidsprisen er $0.02169324. I løbet af de sidste 24 timer har WORLD CAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02114914 og et højdepunkt på $ 0.02440105, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WORLD CATs højeste pris nogensinde er $ 0.09714, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00012143.

Når det gælder kortsigtet performance, WORLD CAT har ændret sig med +1.64% i løbet af den sidste time, -3.41% i løbet af 24 timer og -17.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

World Cat (WORLD CAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Cirkulationsforsyning 80.00M 80.00M 80.00M Samlet Udbud 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

Den nuværende markedsværdi på World Cat er $ 1.71M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WORLD CAT er 80.00M, med et samlet udbud på 79999978.71555756. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.71M.