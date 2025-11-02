Womo (WM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.28702 24H lav $ 0.316773 24H høj All Time High $ 0.694689 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.34% Prisændring (1D) +6.68% Prisændring (7D) +0.03%

Womo (WM) realtidsprisen er $0.307331. I løbet af de sidste 24 timer har WM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.28702 og et højdepunkt på $ 0.316773, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WMs højeste pris nogensinde er $ 0.694689, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WM har ændret sig med -0.34% i løbet af den sidste time, +6.68% i løbet af 24 timer og +0.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Womo (WM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 307.36K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 307.36K Cirkulationsforsyning 1.00M Samlet Udbud 1,000,077.480174482

Den nuværende markedsværdi på Womo er $ 307.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WM er 1.00M, med et samlet udbud på 1000077.480174482. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 307.36K.