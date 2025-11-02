WOLFI (WOLFI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00007532 - $ 0.00007751
24H lav $ 0.00007532
24H høj $ 0.00007751
All Time High $ 0.00191356
Laveste pris $ 0.000033
Prisændring (1H) -0.20%
Prisændring (1D) +1.76%
Prisændring (7D) +22.73%

WOLFI (WOLFI) realtidsprisen er $0.00007719. I løbet af de sidste 24 timer har WOLFI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00007532 og et højdepunkt på $ 0.00007751, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WOLFIs højeste pris nogensinde er $ 0.00191356, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000033.

Når det gælder kortsigtet performance, WOLFI har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, +1.76% i løbet af 24 timer og +22.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WOLFI (WOLFI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 770.97K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 770.97K
Cirkulationsforsyning 10.00B
Samlet Udbud 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på WOLFI er $ 770.97K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WOLFI er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 770.97K.