Woffle (WOF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00006877 24H lav $ 0.00007032 24H høj All Time High $ 0.00244579 Laveste pris $ 0.00006858 Prisændring (1H) -0.75% Prisændring (1D) -0.61% Prisændring (7D) -31.11%

Woffle (WOF) realtidsprisen er $0.00006916. I løbet af de sidste 24 timer har WOF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00006877 og et højdepunkt på $ 0.00007032, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WOFs højeste pris nogensinde er $ 0.00244579, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00006858.

Når det gælder kortsigtet performance, WOF har ændret sig med -0.75% i løbet af den sidste time, -0.61% i løbet af 24 timer og -31.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Woffle (WOF) Markedsinformation

Markedsværdi $ 69.19K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 69.19K Cirkulationsforsyning 999.95M Samlet Udbud 999,951,975.480105

Den nuværende markedsværdi på Woffle er $ 69.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WOF er 999.95M, med et samlet udbud på 999951975.480105. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 69.19K.