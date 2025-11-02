WLF TOKEN (WLF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0014994 - $ 0.00181114
24H lav: $ 0.0014994
24H høj: $ 0.00181114
All Time High: $ 0.0021434
Laveste pris: $ 0
Prisændring (1H): -15.44%
Prisændring (1D): -17.12%
Prisændring (7D): -21.13%

WLF TOKEN (WLF) realtidsprisen er $0.00149941. I løbet af de sidste 24 timer har WLF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0014994 og et højdepunkt på $ 0.00181114, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WLFs højeste pris nogensinde er $ 0.0021434, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WLF har ændret sig med -15.44% i løbet af den sidste time, -17.12% i løbet af 24 timer og -21.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WLF TOKEN (WLF) Markedsinformation

Markedsværdi: $ 4.20M
Volumen (24 timer): --
Fuldt udvandet markedsværdi: $ 29.99M
Cirkulationsforsyning: 2.80B
Samlet Udbud: 20,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på WLF TOKEN er $ 4.20M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WLF er 2.80B, med et samlet udbud på 20000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 29.99M.