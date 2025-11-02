UdvekslingDEX+
Den direkte WLF TOKEN pris i dag er 0.00149941 USD. Følg med i realtid WLF til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WLF prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

WLF TOKEN (WLF) Prisoplysninger (USD)

WLF TOKEN (WLF) realtidsprisen er $0.00149941. I løbet af de sidste 24 timer har WLF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0014994 og et højdepunkt på $ 0.00181114, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WLFs højeste pris nogensinde er $ 0.0021434, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WLF har ændret sig med -15.44% i løbet af den sidste time, -17.12% i løbet af 24 timer og -21.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Den nuværende markedsværdi på WLF TOKEN er $ 4.20M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WLF er 2.80B, med et samlet udbud på 20000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 29.99M.

WLF TOKEN (WLF) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af WLF TOKEN til USD $ -0.000309727064882067.
I de sidste 30 dage var prisændringen af WLF TOKEN til USD $ -0.0003147799.
I de sidste 60 dage var prisændringen af WLF TOKEN til USD $ +0.0034745847.
I de sidste 90 dage var prisændringen af WLF TOKEN til USD $ 0.

Hvad er WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

WLF TOKEN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil WLF TOKEN (WLF) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine WLF TOKEN (WLF) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for WLF TOKEN.

Tjek WLF TOKEN prisprediktion nu!

WLF til lokale valutaer

WLF TOKEN (WLF) Tokenomics

At forstå tokenomics for WLF TOKEN (WLF) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om WLF Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om WLF TOKEN (WLF)

Hvor meget er WLF TOKEN (WLF) værd i dag?
Den direkte WLF pris i USD er 0.00149941 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle WLF til USD pris?
Den aktuelle pris på WLFtil USD er $ 0.00149941. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af WLF TOKEN?
Markedsværdien for WLF er $ 4.20M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af WLF?
Den cirkulerende forsyning af WLF er 2.80B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på WLF?
WLF opnåede en ATH-pris på 0.0021434 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på WLF?
WLF så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for WLF?
Direkte 24-timers handelsvolumen for WLF er -- USD.
Bliver WLF højere i år?
WLF kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se WLF prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
WLF TOKEN (WLF) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

