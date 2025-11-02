WHATRR (WHATRR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001529 $ 0.00001529 $ 0.00001529 24H lav $ 0.00001635 $ 0.00001635 $ 0.00001635 24H høj 24H lav $ 0.00001529$ 0.00001529 $ 0.00001529 24H høj $ 0.00001635$ 0.00001635 $ 0.00001635 All Time High $ 0.00003584$ 0.00003584 $ 0.00003584 Laveste pris $ 0.00001281$ 0.00001281 $ 0.00001281 Prisændring (1H) -0.45% Prisændring (1D) -2.89% Prisændring (7D) -18.12% Prisændring (7D) -18.12%

WHATRR (WHATRR) realtidsprisen er $0.00001582. I løbet af de sidste 24 timer har WHATRR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001529 og et højdepunkt på $ 0.00001635, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WHATRRs højeste pris nogensinde er $ 0.00003584, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001281.

Når det gælder kortsigtet performance, WHATRR har ændret sig med -0.45% i løbet af den sidste time, -2.89% i løbet af 24 timer og -18.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WHATRR (WHATRR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 317.05K$ 317.05K $ 317.05K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 317.05K$ 317.05K $ 317.05K Cirkulationsforsyning 20.00B 20.00B 20.00B Samlet Udbud 19,999,780,014.03275 19,999,780,014.03275 19,999,780,014.03275

Den nuværende markedsværdi på WHATRR er $ 317.05K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WHATRR er 20.00B, med et samlet udbud på 19999780014.03275. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 317.05K.