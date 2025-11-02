WeWay (WWY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.080202$ 0.080202 $ 0.080202 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -3.23% Prisændring (1D) -0.58% Prisændring (7D) -15.77% Prisændring (7D) -15.77%

WeWay (WWY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har WWY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WWYs højeste pris nogensinde er $ 0.080202, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WWY har ændret sig med -3.23% i løbet af den sidste time, -0.58% i løbet af 24 timer og -15.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WeWay (WWY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 86.04K$ 86.04K $ 86.04K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 88.34K$ 88.34K $ 88.34K Cirkulationsforsyning 6.82B 6.82B 6.82B Samlet Udbud 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

Den nuværende markedsværdi på WeWay er $ 86.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WWY er 6.82B, med et samlet udbud på 6999999999.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 88.34K.