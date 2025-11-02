Waveform by Virtuals (WAVE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00568126 $ 0.00568126 $ 0.00568126 24H lav $ 0.00667786 $ 0.00667786 $ 0.00667786 24H høj 24H lav $ 0.00568126$ 0.00568126 $ 0.00568126 24H høj $ 0.00667786$ 0.00667786 $ 0.00667786 All Time High $ 0.01712062$ 0.01712062 $ 0.01712062 Laveste pris $ 0.00486369$ 0.00486369 $ 0.00486369 Prisændring (1H) -0.22% Prisændring (1D) +9.06% Prisændring (7D) -15.83% Prisændring (7D) -15.83%

Waveform by Virtuals (WAVE) realtidsprisen er $0.0062049. I løbet af de sidste 24 timer har WAVE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00568126 og et højdepunkt på $ 0.00667786, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAVEs højeste pris nogensinde er $ 0.01712062, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00486369.

Når det gælder kortsigtet performance, WAVE har ændret sig med -0.22% i løbet af den sidste time, +9.06% i løbet af 24 timer og -15.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Waveform by Virtuals (WAVE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Waveform by Virtuals er $ 6.20M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAVE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.20M.