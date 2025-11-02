WAVE (WAV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02539264$ 0.02539264 $ 0.02539264 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.81% Prisændring (1D) +0.25% Prisændring (7D) -10.28% Prisændring (7D) -10.28%

WAVE (WAV) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har WAV handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAVs højeste pris nogensinde er $ 0.02539264, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WAV har ændret sig med -0.81% i løbet af den sidste time, +0.25% i løbet af 24 timer og -10.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WAVE (WAV) Markedsinformation

Markedsværdi $ 81.20K$ 81.20K $ 81.20K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 251.63K$ 251.63K $ 251.63K Cirkulationsforsyning 322.68M 322.68M 322.68M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på WAVE er $ 81.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAV er 322.68M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 251.63K.