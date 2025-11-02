VUSD (VUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.997946 24H høj $ 1.001 All Time High $ 1.044 Laveste pris $ 0.96079 Prisændring (1H) -0.09% Prisændring (1D) -0.09% Prisændring (7D) -0.13%

VUSD (VUSD) realtidsprisen er $0.999796. I løbet af de sidste 24 timer har VUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.997946 og et højdepunkt på $ 1.001, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.044, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.96079.

Når det gælder kortsigtet performance, VUSD har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, -0.09% i løbet af 24 timer og -0.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VUSD (VUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.61M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.61M Cirkulationsforsyning 1.61M Samlet Udbud 1,609,887.481886927

Den nuværende markedsværdi på VUSD er $ 1.61M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VUSD er 1.61M, med et samlet udbud på 1609887.481886927. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.61M.