Vouch (VOUCH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000508 24H lav $ 0.00006112 24H høj All Time High $ 0.00016666 Laveste pris $ 0.00000841 Prisændring (1H) +0.43% Prisændring (1D) -12.69% Prisændring (7D) +11.15%

Vouch (VOUCH) realtidsprisen er $0.00005267. I løbet af de sidste 24 timer har VOUCH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000508 og et højdepunkt på $ 0.00006112, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VOUCHs højeste pris nogensinde er $ 0.00016666, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000841.

Når det gælder kortsigtet performance, VOUCH har ændret sig med +0.43% i løbet af den sidste time, -12.69% i løbet af 24 timer og +11.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vouch (VOUCH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.12M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.12M Cirkulationsforsyning 97.60B Samlet Udbud 97,601,836,557.13525

Den nuværende markedsværdi på Vouch er $ 5.12M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VOUCH er 97.60B, med et samlet udbud på 97601836557.13525. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.12M.