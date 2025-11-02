Vortex (VORTEX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000125 $ 0.00000125 $ 0.00000125 24H lav $ 0.00000153 $ 0.00000153 $ 0.00000153 24H høj 24H lav $ 0.00000125$ 0.00000125 $ 0.00000125 24H høj $ 0.00000153$ 0.00000153 $ 0.00000153 All Time High $ 0.0003032$ 0.0003032 $ 0.0003032 Laveste pris $ 0.00000119$ 0.00000119 $ 0.00000119 Prisændring (1H) +0.83% Prisændring (1D) +0.31% Prisændring (7D) -14.69% Prisændring (7D) -14.69%

Vortex (VORTEX) realtidsprisen er $0.00000151. I løbet af de sidste 24 timer har VORTEX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000125 og et højdepunkt på $ 0.00000153, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VORTEXs højeste pris nogensinde er $ 0.0003032, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000119.

Når det gælder kortsigtet performance, VORTEX har ændret sig med +0.83% i løbet af den sidste time, +0.31% i løbet af 24 timer og -14.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vortex (VORTEX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Cirkulationsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Vortex er $ 15.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VORTEX er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.06K.