Den direkte Vortex pris i dag er 0.00000151 USD. Følg med i realtid VORTEX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VORTEX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Vortex pris i dag er 0.00000151 USD. Følg med i realtid VORTEX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VORTEX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om VORTEX

VORTEX Prisinfo

Hvad er VORTEX

VORTEX Tokenomics

VORTEX Prisprognose

Vortex Logo

Vortex Pris (VORTEX)

Ikke noteret

1 VORTEX til USD direkte pris:

0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Vortex (VORTEX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:34:04 (UTC+8)

Vortex (VORTEX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000125
24H lav
$ 0.00000153
24H høj

$ 0.00000125
$ 0.00000153
$ 0.0003032
$ 0.00000119
+0.83%

+0.31%

-14.69%

-14.69%

Vortex (VORTEX) realtidsprisen er $0.00000151. I løbet af de sidste 24 timer har VORTEX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000125 og et højdepunkt på $ 0.00000153, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VORTEXs højeste pris nogensinde er $ 0.0003032, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000119.

Når det gælder kortsigtet performance, VORTEX har ændret sig med +0.83% i løbet af den sidste time, +0.31% i løbet af 24 timer og -14.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vortex (VORTEX) Markedsinformation

$ 15.06K
--
$ 15.06K
10.00B
10,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Vortex er $ 15.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VORTEX er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.06K.

Vortex (VORTEX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Vortex til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Vortex til USD $ -0.0000000506.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Vortex til USD $ -0.0000013655.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Vortex til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.31%
30 dage$ -0.0000000506-3.35%
60 dage$ -0.0000013655-90.43%
90 dage$ 0--

Hvad er Vortex (VORTEX)

Vortex is an A.I.-created dog memecoin inspired by Matt Furie’s artwork and the spirit of internet culture. The project combines community engagement, meme power, and blockchain technology to create a decentralized digital asset with long-term cultural relevance. Its purpose is to unite holders through shared creativity, storytelling, and collective growth. Beyond being just a token, Vortex represents a movement where art, technology, and community meet—giving users a sense of identity, belonging, and potential utility in future integrations such as NFT art, gaming, and cross-platform media.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Vortex Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Vortex (VORTEX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Vortex (VORTEX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Vortex.

Tjek Vortex prisprediktion nu!

VORTEX til lokale valutaer

Vortex (VORTEX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Vortex (VORTEX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VORTEX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Vortex (VORTEX)

Hvor meget er Vortex (VORTEX) værd i dag?
Den direkte VORTEX pris i USD er 0.00000151 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VORTEX til USD pris?
Den aktuelle pris på VORTEXtil USD er $ 0.00000151. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Vortex?
Markedsværdien for VORTEX er $ 15.06K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VORTEX?
Den cirkulerende forsyning af VORTEX er 10.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VORTEX?
VORTEX opnåede en ATH-pris på 0.0003032 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VORTEX?
VORTEX så en ATL-pris på 0.00000119 USD.
Hvad er handelsvolumen for VORTEX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VORTEX er -- USD.
Bliver VORTEX højere i år?
VORTEX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VORTEX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Vortex (VORTEX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

