VOI Network (VOI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01353747$ 0.01353747 $ 0.01353747 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.11% Prisændring (1D) -2.35% Prisændring (7D) -15.00% Prisændring (7D) -15.00%

VOI Network (VOI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har VOI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VOIs højeste pris nogensinde er $ 0.01353747, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VOI har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, -2.35% i løbet af 24 timer og -15.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VOI Network (VOI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 856.38K$ 856.38K $ 856.38K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Cirkulationsforsyning 1.97B 1.97B 1.97B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på VOI Network er $ 856.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VOI er 1.97B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.34M.