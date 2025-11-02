UdvekslingDEX+
Den direkte VOI Network pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid VOI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VOI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

VOI Network Pris (VOI)

1 VOI til USD direkte pris:

$0.00043422
$0.00043422
-2.30%1D
VOI Network (VOI) Live prisdiagram
VOI Network (VOI) Prisoplysninger (USD)

VOI Network (VOI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har VOI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VOIs højeste pris nogensinde er $ 0.01353747, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VOI har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, -2.35% i løbet af 24 timer og -15.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Den nuværende markedsværdi på VOI Network er $ 856.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VOI er 1.97B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.34M.

VOI Network (VOI) Prishistorik USD

Hvad er VOI Network (VOI)

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem's development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

VOI Network (VOI) Ressource

VOI Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil VOI Network (VOI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine VOI Network (VOI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for VOI Network.

Tjek VOI Network prisprediktion nu!

VOI til lokale valutaer

VOI Network (VOI) Tokenomics

At forstå tokenomics for VOI Network (VOI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VOI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om VOI Network (VOI)

Hvor meget er VOI Network (VOI) værd i dag?
Den direkte VOI pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VOI til USD pris?
Den aktuelle pris på VOItil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af VOI Network?
Markedsværdien for VOI er $ 856.38K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VOI?
Den cirkulerende forsyning af VOI er 1.97B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VOI?
VOI opnåede en ATH-pris på 0.01353747 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VOI?
VOI så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for VOI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VOI er -- USD.
Bliver VOI højere i år?
VOI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VOI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

