VIVA (VIVA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00426965 $ 0.00426965 $ 0.00426965 24H lav $ 0.00465805 $ 0.00465805 $ 0.00465805 24H høj 24H lav $ 0.00426965$ 0.00426965 $ 0.00426965 24H høj $ 0.00465805$ 0.00465805 $ 0.00465805 All Time High $ 0.01138801$ 0.01138801 $ 0.01138801 Laveste pris $ 0.00199132$ 0.00199132 $ 0.00199132 Prisændring (1H) -0.31% Prisændring (1D) -3.67% Prisændring (7D) -13.76% Prisændring (7D) -13.76%

VIVA (VIVA) realtidsprisen er $0.00448361. I løbet af de sidste 24 timer har VIVA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00426965 og et højdepunkt på $ 0.00465805, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VIVAs højeste pris nogensinde er $ 0.01138801, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00199132.

Når det gælder kortsigtet performance, VIVA har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, -3.67% i løbet af 24 timer og -13.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VIVA (VIVA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,996,093.1803687 999,996,093.1803687 999,996,093.1803687

Den nuværende markedsværdi på VIVA er $ 4.48M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VIVA er 1000.00M, med et samlet udbud på 999996093.1803687. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.48M.