VIRTUE (VIRTUE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.209091$ 0.209091 $ 0.209091 Laveste pris $ 0.01881819$ 0.01881819 $ 0.01881819 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -2.82% Prisændring (7D) -2.82%

VIRTUE (VIRTUE) realtidsprisen er $0.01900534. I løbet af de sidste 24 timer har VIRTUE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VIRTUEs højeste pris nogensinde er $ 0.209091, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01881819.

Når det gælder kortsigtet performance, VIRTUE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -2.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VIRTUE (VIRTUE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Cirkulationsforsyning 799.00K 799.00K 799.00K Samlet Udbud 849,000.0 849,000.0 849,000.0

Den nuværende markedsværdi på VIRTUE er $ 15.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VIRTUE er 799.00K, med et samlet udbud på 849000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.14K.