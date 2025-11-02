Velar (VELAR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.380312$ 0.380312 $ 0.380312 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -8.99% Prisændring (1D) -12.28% Prisændring (7D) -40.55% Prisændring (7D) -40.55%

Velar (VELAR) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har VELAR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VELARs højeste pris nogensinde er $ 0.380312, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VELAR har ændret sig med -8.99% i løbet af den sidste time, -12.28% i løbet af 24 timer og -40.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Velar (VELAR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 234.38K$ 234.38K $ 234.38K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 661.59K$ 661.59K $ 661.59K Cirkulationsforsyning 354.26M 354.26M 354.26M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Velar er $ 234.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VELAR er 354.26M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 661.59K.