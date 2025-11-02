UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Veil Token pris i dag er 0.149411 USD. Følg med i realtid VEIL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VEIL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Veil Token pris i dag er 0.149411 USD. Følg med i realtid VEIL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VEIL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om VEIL

VEIL Prisinfo

Hvad er VEIL

VEIL Officiel hjemmeside

VEIL Tokenomics

VEIL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Veil Token Logo

Veil Token Pris (VEIL)

Ikke noteret

1 VEIL til USD direkte pris:

$0.149422
$0.149422$0.149422
+19.70%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Veil Token (VEIL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:07:29 (UTC+8)

Veil Token (VEIL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.124806
$ 0.124806$ 0.124806
24H lav
$ 0.156722
$ 0.156722$ 0.156722
24H høj

$ 0.124806
$ 0.124806$ 0.124806

$ 0.156722
$ 0.156722$ 0.156722

$ 0.310953
$ 0.310953$ 0.310953

$ 0.02251824
$ 0.02251824$ 0.02251824

+0.80%

+19.71%

+92.90%

+92.90%

Veil Token (VEIL) realtidsprisen er $0.149411. I løbet af de sidste 24 timer har VEIL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.124806 og et højdepunkt på $ 0.156722, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VEILs højeste pris nogensinde er $ 0.310953, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02251824.

Når det gælder kortsigtet performance, VEIL har ændret sig med +0.80% i løbet af den sidste time, +19.71% i løbet af 24 timer og +92.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Veil Token (VEIL) Markedsinformation

$ 10.14M
$ 10.14M$ 10.14M

--
----

$ 11.92M
$ 11.92M$ 11.92M

68.01M
68.01M 68.01M

79,999,999.93845622
79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

Den nuværende markedsværdi på Veil Token er $ 10.14M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VEIL er 68.01M, med et samlet udbud på 79999999.93845622. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.92M.

Veil Token (VEIL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Veil Token til USD $ +0.0246047.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Veil Token til USD $ +0.2182854667.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Veil Token til USD $ +0.1754779004.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Veil Token til USD $ +0.05719359265261595.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0246047+19.71%
30 dage$ +0.2182854667+146.10%
60 dage$ +0.1754779004+117.45%
90 dage$ +0.05719359265261595+62.02%

Hvad er Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Veil Token (VEIL) Ressource

Officiel hjemmeside

Veil Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Veil Token (VEIL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Veil Token (VEIL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Veil Token.

Tjek Veil Token prisprediktion nu!

VEIL til lokale valutaer

Veil Token (VEIL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Veil Token (VEIL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VEIL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Veil Token (VEIL)

Hvor meget er Veil Token (VEIL) værd i dag?
Den direkte VEIL pris i USD er 0.149411 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VEIL til USD pris?
Den aktuelle pris på VEILtil USD er $ 0.149411. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Veil Token?
Markedsværdien for VEIL er $ 10.14M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VEIL?
Den cirkulerende forsyning af VEIL er 68.01M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VEIL?
VEIL opnåede en ATH-pris på 0.310953 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VEIL?
VEIL så en ATL-pris på 0.02251824 USD.
Hvad er handelsvolumen for VEIL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VEIL er -- USD.
Bliver VEIL højere i år?
VEIL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VEIL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:07:29 (UTC+8)

Veil Token (VEIL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,925.62
$109,925.62$109,925.62

-0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,863.71
$3,863.71$3,863.71

-0.81%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02842
$0.02842$0.02842

-5.42%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.11
$185.11$185.11

-0.70%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,925.62
$109,925.62$109,925.62

-0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,863.71
$3,863.71$3,863.71

-0.81%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.11
$185.11$185.11

-0.70%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.92
$71.92$71.92

+1.42%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.827
$19.827$19.827

+3.77%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07695
$0.07695$0.07695

+53.90%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0038714
$0.0038714$0.0038714

+89.80%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005538
$0.00005538$0.00005538

+88.23%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000277
$0.000277$0.000277

+61.98%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0020
$0.0020$0.0020

+53.84%