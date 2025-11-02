Veil Token (VEIL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.124806 24H høj $ 0.156722 All Time High $ 0.310953 Laveste pris $ 0.02251824 Prisændring (1H) +0.80% Prisændring (1D) +19.71% Prisændring (7D) +92.90%

Veil Token (VEIL) realtidsprisen er $0.149411. I løbet af de sidste 24 timer har VEIL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.124806 og et højdepunkt på $ 0.156722, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VEILs højeste pris nogensinde er $ 0.310953, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02251824.

Når det gælder kortsigtet performance, VEIL har ændret sig med +0.80% i løbet af den sidste time, +19.71% i løbet af 24 timer og +92.90% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Veil Token (VEIL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.14M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.92M Cirkulationsforsyning 68.01M Samlet Udbud 79,999,999.93845622

Den nuværende markedsværdi på Veil Token er $ 10.14M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VEIL er 68.01M, med et samlet udbud på 79999999.93845622. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.92M.