VCRED (VCRED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.997586 $ 0.997586 $ 0.997586 24H lav $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24H høj 24H lav $ 0.997586$ 0.997586 $ 0.997586 24H høj $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 All Time High $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Laveste pris $ 0.985855$ 0.985855 $ 0.985855 Prisændring (1H) -0.04% Prisændring (1D) +0.15% Prisændring (7D) +0.42% Prisændring (7D) +0.42%

VCRED (VCRED) realtidsprisen er $1.001. I løbet af de sidste 24 timer har VCRED handlet mellem et lavpunkt på $ 0.997586 og et højdepunkt på $ 1.003, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VCREDs højeste pris nogensinde er $ 1.004, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.985855.

Når det gælder kortsigtet performance, VCRED har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, +0.15% i løbet af 24 timer og +0.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VCRED (VCRED) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.62M$ 12.62M $ 12.62M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.00B$ 1.00B $ 1.00B Cirkulationsforsyning 12.60M 12.60M 12.60M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på VCRED er $ 12.62M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VCRED er 12.60M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.00B.