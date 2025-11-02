Vaultec (VLT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00814746$ 0.00814746 $ 0.00814746 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.11% Prisændring (7D) +4.52% Prisændring (7D) +4.52%

Vaultec (VLT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har VLT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VLTs højeste pris nogensinde er $ 0.00814746, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VLT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.11% i løbet af 24 timer og +4.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vaultec (VLT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Vaultec er $ 7.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VLT er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.49K.