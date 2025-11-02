V2EX (V2EX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00582553 $ 0.00582553 $ 0.00582553 24H lav $ 0.00585161 $ 0.00585161 $ 0.00585161 24H høj 24H lav $ 0.00582553$ 0.00582553 $ 0.00582553 24H høj $ 0.00585161$ 0.00585161 $ 0.00585161 All Time High $ 0.01572952$ 0.01572952 $ 0.01572952 Laveste pris $ 0.0052682$ 0.0052682 $ 0.0052682 Prisændring (1H) -0.05% Prisændring (1D) +0.04% Prisændring (7D) -2.25% Prisændring (7D) -2.25%

V2EX (V2EX) realtidsprisen er $0.00583693. I løbet af de sidste 24 timer har V2EX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00582553 og et højdepunkt på $ 0.00585161, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. V2EXs højeste pris nogensinde er $ 0.01572952, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0052682.

Når det gælder kortsigtet performance, V2EX har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, +0.04% i løbet af 24 timer og -2.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

V2EX (V2EX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,278.658802 999,999,278.658802 999,999,278.658802

Den nuværende markedsværdi på V2EX er $ 5.84M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af V2EX er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999278.658802. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.84M.