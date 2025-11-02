UdvekslingDEX+
Den direkte V2EX pris i dag er 0.00583693 USD. Følg med i realtid V2EX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk V2EX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte V2EX pris i dag er 0.00583693 USD. Følg med i realtid V2EX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk V2EX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om V2EX

V2EX Prisinfo

Hvad er V2EX

V2EX Officiel hjemmeside

V2EX Tokenomics

V2EX Prisprognose

V2EX Logo

V2EX Pris (V2EX)

Ikke noteret

1 V2EX til USD direkte pris:

$0.00583698
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
V2EX (V2EX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:06:04 (UTC+8)

V2EX (V2EX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00582553
24H lav
$ 0.00585161
24H høj

$ 0.00582553
$ 0.00585161
$ 0.01572952
$ 0.0052682
-0.05%

+0.04%

-2.25%

-2.25%

V2EX (V2EX) realtidsprisen er $0.00583693. I løbet af de sidste 24 timer har V2EX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00582553 og et højdepunkt på $ 0.00585161, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. V2EXs højeste pris nogensinde er $ 0.01572952, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0052682.

Når det gælder kortsigtet performance, V2EX har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, +0.04% i løbet af 24 timer og -2.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

V2EX (V2EX) Markedsinformation

$ 5.84M
--
$ 5.84M
1000.00M
999,999,278.658802
Den nuværende markedsværdi på V2EX er $ 5.84M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af V2EX er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999278.658802. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.84M.

V2EX (V2EX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af V2EX til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af V2EX til USD $ -0.0020100454.
I de sidste 60 dage var prisændringen af V2EX til USD $ -0.0033725121.
I de sidste 90 dage var prisændringen af V2EX til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.04%
30 dage$ -0.0020100454-34.43%
60 dage$ -0.0033725121-57.77%
90 dage$ 0--

Hvad er V2EX (V2EX)

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

V2EX (V2EX) Ressource

Officiel hjemmeside

V2EX Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil V2EX (V2EX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine V2EX (V2EX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for V2EX.

Tjek V2EX prisprediktion nu!

V2EX til lokale valutaer

V2EX (V2EX) Tokenomics

At forstå tokenomics for V2EX (V2EX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om V2EX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om V2EX (V2EX)

Hvor meget er V2EX (V2EX) værd i dag?
Den direkte V2EX pris i USD er 0.00583693 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle V2EX til USD pris?
Den aktuelle pris på V2EXtil USD er $ 0.00583693. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af V2EX?
Markedsværdien for V2EX er $ 5.84M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af V2EX?
Den cirkulerende forsyning af V2EX er 1000.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på V2EX?
V2EX opnåede en ATH-pris på 0.01572952 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på V2EX?
V2EX så en ATL-pris på 0.0052682 USD.
Hvad er handelsvolumen for V2EX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for V2EX er -- USD.
Bliver V2EX højere i år?
V2EX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se V2EX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
V2EX (V2EX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

