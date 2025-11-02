USX (USX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H lav $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H høj 24H lav $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24H høj $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Laveste pris $ 0.999188$ 0.999188 $ 0.999188 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) -0.00% Prisændring (7D) -0.00%

USX (USX) realtidsprisen er $1. I løbet af de sidste 24 timer har USX handlet mellem et lavpunkt på $ 1.0 og et højdepunkt på $ 1.001, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USXs højeste pris nogensinde er $ 1.017, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.999188.

Når det gælder kortsigtet performance, USX har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

USX (USX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 254.08M$ 254.08M $ 254.08M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 254.08M$ 254.08M $ 254.08M Cirkulationsforsyning 253.98M 253.98M 253.98M Samlet Udbud 253,978,516.108476 253,978,516.108476 253,978,516.108476

Den nuværende markedsværdi på USX er $ 254.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USX er 253.98M, med et samlet udbud på 253978516.108476. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 254.08M.