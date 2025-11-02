USDu (USDU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.99939 $ 0.99939 $ 0.99939 24H lav $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 24H høj 24H lav $ 0.99939$ 0.99939 $ 0.99939 24H høj $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 All Time High $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Laveste pris $ 0.990456$ 0.990456 $ 0.990456 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -1.41% Prisændring (7D) -0.01% Prisændring (7D) -0.01%

USDu (USDU) realtidsprisen er $0.999528. I løbet af de sidste 24 timer har USDU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.99939 og et højdepunkt på $ 1.014, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDUs højeste pris nogensinde er $ 1.014, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.990456.

Når det gælder kortsigtet performance, USDU har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -1.41% i løbet af 24 timer og -0.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

USDu (USDU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 20.31M$ 20.31M $ 20.31M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 20.31M$ 20.31M $ 20.31M Cirkulationsforsyning 20.32M 20.32M 20.32M Samlet Udbud 20,317,906.894558 20,317,906.894558 20,317,906.894558

Den nuværende markedsværdi på USDu er $ 20.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDU er 20.32M, med et samlet udbud på 20317906.894558. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.31M.