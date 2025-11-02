USDai (USDAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24H lav $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24H høj 24H lav $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 24H høj $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 All Time High $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Laveste pris $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 Prisændring (1H) +0.03% Prisændring (1D) +0.24% Prisændring (7D) -0.10% Prisændring (7D) -0.10%

USDai (USDAI) realtidsprisen er $1.011. I løbet af de sidste 24 timer har USDAI handlet mellem et lavpunkt på $ 1.008 og et højdepunkt på $ 1.012, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDAIs højeste pris nogensinde er $ 1.19, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.769779.

Når det gælder kortsigtet performance, USDAI har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +0.24% i løbet af 24 timer og -0.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

USDai (USDAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 585.46M$ 585.46M $ 585.46M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 585.46M$ 585.46M $ 585.46M Cirkulationsforsyning 578.97M 578.97M 578.97M Samlet Udbud 578,973,120.3567486 578,973,120.3567486 578,973,120.3567486

Den nuværende markedsværdi på USDai er $ 585.46M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDAI er 578.97M, med et samlet udbud på 578973120.3567486. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 585.46M.