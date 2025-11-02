UPVEMBER (UPVEMBER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00004837 $ 0.00004837 $ 0.00004837 24H lav $ 0.00013753 $ 0.00013753 $ 0.00013753 24H høj 24H lav $ 0.00004837$ 0.00004837 $ 0.00004837 24H høj $ 0.00013753$ 0.00013753 $ 0.00013753 All Time High $ 0.00048151$ 0.00048151 $ 0.00048151 Laveste pris $ 0.00002606$ 0.00002606 $ 0.00002606 Prisændring (1H) +0.20% Prisændring (1D) -60.36% Prisændring (7D) -70.08% Prisændring (7D) -70.08%

UPVEMBER (UPVEMBER) realtidsprisen er $0.00005128. I løbet af de sidste 24 timer har UPVEMBER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004837 og et højdepunkt på $ 0.00013753, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UPVEMBERs højeste pris nogensinde er $ 0.00048151, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002606.

Når det gælder kortsigtet performance, UPVEMBER har ændret sig med +0.20% i løbet af den sidste time, -60.36% i løbet af 24 timer og -70.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

UPVEMBER (UPVEMBER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 48.48K$ 48.48K $ 48.48K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 48.48K$ 48.48K $ 48.48K Cirkulationsforsyning 997.50M 997.50M 997.50M Samlet Udbud 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

Den nuværende markedsværdi på UPVEMBER er $ 48.48K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UPVEMBER er 997.50M, med et samlet udbud på 997500000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 48.48K.