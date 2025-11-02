UpTop (UPTOP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00339391 $ 0.00339391 $ 0.00339391 24H lav $ 0.0034683 $ 0.0034683 $ 0.0034683 24H høj 24H lav $ 0.00339391$ 0.00339391 $ 0.00339391 24H høj $ 0.0034683$ 0.0034683 $ 0.0034683 All Time High $ 0.04540951$ 0.04540951 $ 0.04540951 Laveste pris $ 0.00269655$ 0.00269655 $ 0.00269655 Prisændring (1H) +0.14% Prisændring (1D) -1.30% Prisændring (7D) -5.87% Prisændring (7D) -5.87%

UpTop (UPTOP) realtidsprisen er $0.00341334. I løbet af de sidste 24 timer har UPTOP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00339391 og et højdepunkt på $ 0.0034683, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UPTOPs højeste pris nogensinde er $ 0.04540951, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00269655.

Når det gælder kortsigtet performance, UPTOP har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, -1.30% i løbet af 24 timer og -5.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

UpTop (UPTOP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 716.75K$ 716.75K $ 716.75K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Cirkulationsforsyning 210.00M 210.00M 210.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på UpTop er $ 716.75K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UPTOP er 210.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.41M.