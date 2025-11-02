UPTOBER (UPTOBER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00007085 $ 0.00007085 $ 0.00007085 24H lav $ 0.00009159 $ 0.00009159 $ 0.00009159 24H høj 24H lav $ 0.00007085$ 0.00007085 $ 0.00007085 24H høj $ 0.00009159$ 0.00009159 $ 0.00009159 All Time High $ 0.00416857$ 0.00416857 $ 0.00416857 Laveste pris $ 0.00007085$ 0.00007085 $ 0.00007085 Prisændring (1H) -4.25% Prisændring (1D) -17.21% Prisændring (7D) -34.64% Prisændring (7D) -34.64%

UPTOBER (UPTOBER) realtidsprisen er $0.00007153. I løbet af de sidste 24 timer har UPTOBER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00007085 og et højdepunkt på $ 0.00009159, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UPTOBERs højeste pris nogensinde er $ 0.00416857, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007085.

Når det gælder kortsigtet performance, UPTOBER har ændret sig med -4.25% i løbet af den sidste time, -17.21% i løbet af 24 timer og -34.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

UPTOBER (UPTOBER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 64.36K$ 64.36K $ 64.36K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 64.36K$ 64.36K $ 64.36K Cirkulationsforsyning 903.50M 903.50M 903.50M Samlet Udbud 903,498,176.82414 903,498,176.82414 903,498,176.82414

Den nuværende markedsværdi på UPTOBER er $ 64.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UPTOBER er 903.50M, med et samlet udbud på 903498176.82414. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 64.36K.