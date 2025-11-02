Unit Solana (USOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 183.88 $ 183.88 $ 183.88 24H lav $ 187.27 $ 187.27 $ 187.27 24H høj 24H lav $ 183.88$ 183.88 $ 183.88 24H høj $ 187.27$ 187.27 $ 187.27 All Time High $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 Laveste pris $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 Prisændring (1H) -0.63% Prisændring (1D) -1.10% Prisændring (7D) -4.31% Prisændring (7D) -4.31%

Unit Solana (USOL) realtidsprisen er $185.04. I løbet af de sidste 24 timer har USOL handlet mellem et lavpunkt på $ 183.88 og et højdepunkt på $ 187.27, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USOLs højeste pris nogensinde er $ 253.02, mens den laveste pris nogensinde er $ 143.23.

Når det gælder kortsigtet performance, USOL har ændret sig med -0.63% i løbet af den sidste time, -1.10% i løbet af 24 timer og -4.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Unit Solana (USOL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 25.83M$ 25.83M $ 25.83M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 92.69B$ 92.69B $ 92.69B Cirkulationsforsyning 139.36K 139.36K 139.36K Samlet Udbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Unit Solana er $ 25.83M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USOL er 139.36K, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 92.69B.