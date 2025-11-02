Unit Pump (UPUMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0044561 $ 0.0044561 $ 0.0044561 24H lav $ 0.00475233 $ 0.00475233 $ 0.00475233 24H høj 24H lav $ 0.0044561$ 0.0044561 $ 0.0044561 24H høj $ 0.00475233$ 0.00475233 $ 0.00475233 All Time High $ 0.00878431$ 0.00878431 $ 0.00878431 Laveste pris $ 0.00228745$ 0.00228745 $ 0.00228745 Prisændring (1H) -0.96% Prisændring (1D) -1.81% Prisændring (7D) +11.64% Prisændring (7D) +11.64%

Unit Pump (UPUMP) realtidsprisen er $0.00461623. I løbet af de sidste 24 timer har UPUMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0044561 og et højdepunkt på $ 0.00475233, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UPUMPs højeste pris nogensinde er $ 0.00878431, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00228745.

Når det gælder kortsigtet performance, UPUMP har ændret sig med -0.96% i løbet af den sidste time, -1.81% i løbet af 24 timer og +11.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Unit Pump (UPUMP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 147.49M$ 147.49M $ 147.49M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.62B$ 4.62B $ 4.62B Cirkulationsforsyning 31.90B 31.90B 31.90B Samlet Udbud 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Unit Pump er $ 147.49M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UPUMP er 31.90B, med et samlet udbud på 1000000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.62B.