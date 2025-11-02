Unit Plasma (UXPL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.291271 $ 0.291271 $ 0.291271 24H lav $ 0.302887 $ 0.302887 $ 0.302887 24H høj 24H lav $ 0.291271$ 0.291271 $ 0.291271 24H høj $ 0.302887$ 0.302887 $ 0.302887 All Time High $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Laveste pris $ 0.284294$ 0.284294 $ 0.284294 Prisændring (1H) -1.19% Prisændring (1D) -1.28% Prisændring (7D) -23.95% Prisændring (7D) -23.95%

Unit Plasma (UXPL) realtidsprisen er $0.29828. I løbet af de sidste 24 timer har UXPL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.291271 og et højdepunkt på $ 0.302887, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UXPLs højeste pris nogensinde er $ 1.57, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.284294.

Når det gælder kortsigtet performance, UXPL har ændret sig med -1.19% i løbet af den sidste time, -1.28% i løbet af 24 timer og -23.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Unit Plasma (UXPL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 107.40M$ 107.40M $ 107.40M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.98B$ 2.98B $ 2.98B Cirkulationsforsyning 360.06M 360.06M 360.06M Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Unit Plasma er $ 107.40M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UXPL er 360.06M, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.98B.