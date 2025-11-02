Unchained (UNCHAINED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00008863 $ 0.00008863 $ 0.00008863 24H lav $ 0.00009912 $ 0.00009912 $ 0.00009912 24H høj 24H lav $ 0.00008863$ 0.00008863 $ 0.00008863 24H høj $ 0.00009912$ 0.00009912 $ 0.00009912 All Time High $ 0.00098023$ 0.00098023 $ 0.00098023 Laveste pris $ 0.0000385$ 0.0000385 $ 0.0000385 Prisændring (1H) -0.55% Prisændring (1D) -3.65% Prisændring (7D) -2.59% Prisændring (7D) -2.59%

Unchained (UNCHAINED) realtidsprisen er $0.00008886. I løbet af de sidste 24 timer har UNCHAINED handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00008863 og et højdepunkt på $ 0.00009912, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UNCHAINEDs højeste pris nogensinde er $ 0.00098023, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000385.

Når det gælder kortsigtet performance, UNCHAINED har ændret sig med -0.55% i løbet af den sidste time, -3.65% i løbet af 24 timer og -2.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Unchained (UNCHAINED) Markedsinformation

Markedsværdi $ 88.89K$ 88.89K $ 88.89K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 88.89K$ 88.89K $ 88.89K Cirkulationsforsyning 999.91M 999.91M 999.91M Samlet Udbud 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

Den nuværende markedsværdi på Unchained er $ 88.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UNCHAINED er 999.91M, med et samlet udbud på 999907427.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 88.89K.