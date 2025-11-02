Umi (UMI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0002321 $ 0.0002321 $ 0.0002321 24H lav $ 0.00023288 $ 0.00023288 $ 0.00023288 24H høj 24H lav $ 0.0002321$ 0.0002321 $ 0.0002321 24H høj $ 0.00023288$ 0.00023288 $ 0.00023288 All Time High $ 0.065007$ 0.065007 $ 0.065007 Laveste pris $ 0.0002299$ 0.0002299 $ 0.0002299 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.20% Prisændring (7D) -4.50% Prisændring (7D) -4.50%

Umi (UMI) realtidsprisen er $0.00023241. I løbet af de sidste 24 timer har UMI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0002321 og et højdepunkt på $ 0.00023288, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UMIs højeste pris nogensinde er $ 0.065007, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0002299.

Når det gælder kortsigtet performance, UMI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.20% i løbet af 24 timer og -4.50% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Umi (UMI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 23.24K$ 23.24K $ 23.24K Cirkulationsforsyning 57.32M 57.32M 57.32M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Umi er $ 13.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UMI er 57.32M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.24K.