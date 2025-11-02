Tuff (TUFF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00003321 $ 0.00003321 $ 0.00003321 24H lav $ 0.00003434 $ 0.00003434 $ 0.00003434 24H høj 24H lav $ 0.00003321$ 0.00003321 $ 0.00003321 24H høj $ 0.00003434$ 0.00003434 $ 0.00003434 All Time High $ 0.00226927$ 0.00226927 $ 0.00226927 Laveste pris $ 0.00003321$ 0.00003321 $ 0.00003321 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -1.61% Prisændring (7D) -27.61% Prisændring (7D) -27.61%

Tuff (TUFF) realtidsprisen er $0.00003354. I løbet af de sidste 24 timer har TUFF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003321 og et højdepunkt på $ 0.00003434, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TUFFs højeste pris nogensinde er $ 0.00226927, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003321.

Når det gælder kortsigtet performance, TUFF har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -1.61% i løbet af 24 timer og -27.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tuff (TUFF) Markedsinformation

Markedsværdi $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K Cirkulationsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Samlet Udbud 999,964,159.954774 999,964,159.954774 999,964,159.954774

Den nuværende markedsværdi på Tuff er $ 33.54K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TUFF er 999.96M, med et samlet udbud på 999964159.954774. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 33.54K.