TTAJ (TTAJ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00217406 $ 0.00217406 $ 0.00217406 24H lav $ 0.00307339 $ 0.00307339 $ 0.00307339 24H høj 24H lav $ 0.00217406$ 0.00217406 $ 0.00217406 24H høj $ 0.00307339$ 0.00307339 $ 0.00307339 All Time High $ 0.00996565$ 0.00996565 $ 0.00996565 Laveste pris $ 0.00217406$ 0.00217406 $ 0.00217406 Prisændring (1H) -0.08% Prisændring (1D) -7.93% Prisændring (7D) -36.73% Prisændring (7D) -36.73%

TTAJ (TTAJ) realtidsprisen er $0.00282485. I løbet af de sidste 24 timer har TTAJ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00217406 og et højdepunkt på $ 0.00307339, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TTAJs højeste pris nogensinde er $ 0.00996565, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00217406.

Når det gælder kortsigtet performance, TTAJ har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, -7.93% i løbet af 24 timer og -36.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TTAJ (TTAJ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 313.56K$ 313.56K $ 313.56K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 313.56K$ 313.56K $ 313.56K Cirkulationsforsyning 111.00M 111.00M 111.00M Samlet Udbud 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på TTAJ er $ 313.56K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TTAJ er 111.00M, med et samlet udbud på 111000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 313.56K.