TriasLab (TRIAS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.727741 $ 0.727741 $ 0.727741 24H lav $ 0.797362 $ 0.797362 $ 0.797362 24H høj 24H lav $ 0.727741$ 0.727741 $ 0.727741 24H høj $ 0.797362$ 0.797362 $ 0.797362 All Time High $ 31.7$ 31.7 $ 31.7 Laveste pris $ 0.503927$ 0.503927 $ 0.503927 Prisændring (1H) -0.16% Prisændring (1D) +4.38% Prisændring (7D) -2.36% Prisændring (7D) -2.36%

TriasLab (TRIAS) realtidsprisen er $0.795195. I løbet af de sidste 24 timer har TRIAS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.727741 og et højdepunkt på $ 0.797362, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRIASs højeste pris nogensinde er $ 31.7, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.503927.

Når det gælder kortsigtet performance, TRIAS har ændret sig med -0.16% i løbet af den sidste time, +4.38% i løbet af 24 timer og -2.36% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TriasLab (TRIAS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M Cirkulationsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Samlet Udbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på TriasLab er $ 7.95M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRIAS er 10.00M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.95M.