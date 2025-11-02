Transfidelity (FIDEL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.385586 24H lav $ 0.393353 24H høj All Time High $ 0.8633 Laveste pris $ 0.353689 Prisændring (1H) -0.23% Prisændring (1D) +1.49% Prisændring (7D) -10.56%

Transfidelity (FIDEL) realtidsprisen er $0.391454. I løbet af de sidste 24 timer har FIDEL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.385586 og et højdepunkt på $ 0.393353, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FIDELs højeste pris nogensinde er $ 0.8633, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.353689.

Når det gælder kortsigtet performance, FIDEL har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, +1.49% i løbet af 24 timer og -10.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Transfidelity (FIDEL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 391.52K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 391.52K Cirkulationsforsyning 1.00M Samlet Udbud 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Transfidelity er $ 391.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FIDEL er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 391.52K.