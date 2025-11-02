UdvekslingDEX+
Den direkte Transfidelity pris i dag er 0.391454 USD. Følg med i realtid FIDEL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FIDEL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Transfidelity pris i dag er 0.391454 USD. Følg med i realtid FIDEL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FIDEL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FIDEL

FIDEL Prisinfo

Hvad er FIDEL

FIDEL Officiel hjemmeside

FIDEL Tokenomics

FIDEL Prisprognose

Transfidelity Pris (FIDEL)

1 FIDEL til USD direkte pris:

$0.391454
+1.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Transfidelity (FIDEL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:59:58 (UTC+8)

Transfidelity (FIDEL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.385586
24H lav
$ 0.393353
24H høj

$ 0.385586
$ 0.393353
$ 0.8633
$ 0.353689
-0.23%

+1.49%

-10.56%

-10.56%

Transfidelity (FIDEL) realtidsprisen er $0.391454. I løbet af de sidste 24 timer har FIDEL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.385586 og et højdepunkt på $ 0.393353, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FIDELs højeste pris nogensinde er $ 0.8633, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.353689.

Når det gælder kortsigtet performance, FIDEL har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, +1.49% i løbet af 24 timer og -10.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Transfidelity (FIDEL) Markedsinformation

$ 391.52K
--
$ 391.52K
1.00M
1,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Transfidelity er $ 391.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FIDEL er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 391.52K.

Transfidelity (FIDEL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Transfidelity til USD $ +0.00575555.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Transfidelity til USD $ -0.1601318529.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Transfidelity til USD $ -0.1440301755.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Transfidelity til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00575555+1.49%
30 dage$ -0.1601318529-40.90%
60 dage$ -0.1440301755-36.79%
90 dage$ 0--

Hvad er Transfidelity (FIDEL)

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.

Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.

Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Transfidelity (FIDEL) Ressource

Officiel hjemmeside

Transfidelity Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Transfidelity (FIDEL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Transfidelity (FIDEL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Transfidelity.

Tjek Transfidelity prisprediktion nu!

FIDEL til lokale valutaer

Transfidelity (FIDEL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Transfidelity (FIDEL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FIDEL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Transfidelity (FIDEL)

Hvor meget er Transfidelity (FIDEL) værd i dag?
Den direkte FIDEL pris i USD er 0.391454 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FIDEL til USD pris?
Den aktuelle pris på FIDELtil USD er $ 0.391454. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Transfidelity?
Markedsværdien for FIDEL er $ 391.52K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FIDEL?
Den cirkulerende forsyning af FIDEL er 1.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FIDEL?
FIDEL opnåede en ATH-pris på 0.8633 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FIDEL?
FIDEL så en ATL-pris på 0.353689 USD.
Hvad er handelsvolumen for FIDEL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FIDEL er -- USD.
Bliver FIDEL højere i år?
FIDEL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FIDEL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Transfidelity (FIDEL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

