Tracer (TRCR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00550038 24H lav $ 0.00567556 24H høj Prisændring (1H) +0.10% Prisændring (1D) +1.99% Prisændring (7D) +1.94%

Tracer (TRCR) realtidsprisen er $0.00563206. I løbet af de sidste 24 timer har TRCR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00550038 og et højdepunkt på $ 0.00567556, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRCRs højeste pris nogensinde er $ 0.00622076, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00550038.

Når det gælder kortsigtet performance, TRCR har ændret sig med +0.10% i løbet af den sidste time, +1.99% i løbet af 24 timer og +1.94% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tracer (TRCR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.26M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 70.33M Cirkulationsforsyning 757.87M Samlet Udbud 12,500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Tracer er $ 4.26M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRCR er 757.87M, med et samlet udbud på 12500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 70.33M.