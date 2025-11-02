TOP HAT (TOPHAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00167396 $ 0.00167396 $ 0.00167396 24H lav $ 0.00180575 $ 0.00180575 $ 0.00180575 24H høj 24H lav $ 0.00167396$ 0.00167396 $ 0.00167396 24H høj $ 0.00180575$ 0.00180575 $ 0.00180575 All Time High $ 0.00297249$ 0.00297249 $ 0.00297249 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.50% Prisændring (1D) +4.91% Prisændring (7D) +2.75% Prisændring (7D) +2.75%

TOP HAT (TOPHAT) realtidsprisen er $0.0018067. I løbet af de sidste 24 timer har TOPHAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00167396 og et højdepunkt på $ 0.00180575, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TOPHATs højeste pris nogensinde er $ 0.00297249, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TOPHAT har ændret sig med +0.50% i løbet af den sidste time, +4.91% i løbet af 24 timer og +2.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TOP HAT (TOPHAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Cirkulationsforsyning 963.09M 963.09M 963.09M Samlet Udbud 963,094,445.0 963,094,445.0 963,094,445.0

Den nuværende markedsværdi på TOP HAT er $ 1.74M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TOPHAT er 963.09M, med et samlet udbud på 963094445.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.74M.