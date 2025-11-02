Tokenize Xchange (TKX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 24H lav $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 24H høj 24H lav $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 24H høj $ 2.1$ 2.1 $ 2.1 All Time High $ 50.43$ 50.43 $ 50.43 Laveste pris $ 0.111255$ 0.111255 $ 0.111255 Prisændring (1H) -0.26% Prisændring (1D) -0.17% Prisændring (7D) -2.13% Prisændring (7D) -2.13%

Tokenize Xchange (TKX) realtidsprisen er $2.08. I løbet af de sidste 24 timer har TKX handlet mellem et lavpunkt på $ 2.08 og et højdepunkt på $ 2.1, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TKXs højeste pris nogensinde er $ 50.43, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.111255.

Når det gælder kortsigtet performance, TKX har ændret sig med -0.26% i løbet af den sidste time, -0.17% i løbet af 24 timer og -2.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tokenize Xchange (TKX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 166.43M$ 166.43M $ 166.43M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 208.05M$ 208.05M $ 208.05M Cirkulationsforsyning 80.00M 80.00M 80.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Tokenize Xchange er $ 166.43M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TKX er 80.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 208.05M.