ToadzStrategy (TOADSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00603401$ 0.00603401 $ 0.00603401 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.17% Prisændring (1D) +0.12% Prisændring (7D) -11.39% Prisændring (7D) -11.39%

ToadzStrategy (TOADSTR) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TOADSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TOADSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.00603401, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TOADSTR har ændret sig med -0.17% i løbet af den sidste time, +0.12% i løbet af 24 timer og -11.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ToadzStrategy (TOADSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 638.13K$ 638.13K $ 638.13K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 638.13K$ 638.13K $ 638.13K Cirkulationsforsyning 952.00M 952.00M 952.00M Samlet Udbud 952,002,073.9910359 952,002,073.9910359 952,002,073.9910359

Den nuværende markedsværdi på ToadzStrategy er $ 638.13K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TOADSTR er 952.00M, med et samlet udbud på 952002073.9910359. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 638.13K.