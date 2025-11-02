TikTrix (TRIX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.04549368 $ 0.04549368 $ 0.04549368 24H lav $ 0.05382 $ 0.05382 $ 0.05382 24H høj 24H lav $ 0.04549368$ 0.04549368 $ 0.04549368 24H høj $ 0.05382$ 0.05382 $ 0.05382 All Time High $ 0.258948$ 0.258948 $ 0.258948 Laveste pris $ 0.04549368$ 0.04549368 $ 0.04549368 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -3.22% Prisændring (7D) -25.10% Prisændring (7D) -25.10%

TikTrix (TRIX) realtidsprisen er $0.050323. I løbet af de sidste 24 timer har TRIX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04549368 og et højdepunkt på $ 0.05382, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRIXs højeste pris nogensinde er $ 0.258948, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.04549368.

Når det gælder kortsigtet performance, TRIX har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -3.22% i løbet af 24 timer og -25.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TikTrix (TRIX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.63M$ 7.63M $ 7.63M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 100.65M$ 100.65M $ 100.65M Cirkulationsforsyning 151.57M 151.57M 151.57M Samlet Udbud 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på TikTrix er $ 7.63M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRIX er 151.57M, med et samlet udbud på 2000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 100.65M.